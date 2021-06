Megkezdődött az EU-csúcs, a járvány utáni helyzet és a migráció a két fő téma

A személyes részvétellel tartott értekezlet az António Guterres ENSZ-főtitkárral folytatott véleménycserével kezdődött a globális kihívásokról és geopolitikai kérdésekről.

Charles Michel európai tanácsi elnök előzetes tájékoztatása szerint a tagállami vezetők mindenekelőtt áttekintik a járvánnyal és az oltóanyagokkal kapcsolatos helyzetet, és megvitatják a vonatkozó koordinációs erőfeszítések eredményét. Foglalkoznak az EU-n belüli szabad mozgás jogával kapcsolatban még fennálló akadályokkal és a határátkelést megkönnyítő uniós oltási igazolvány bevezetésével. A gazdaság járvány utáni talpra állásának felgyorsítása érdekében áttekintik az uniós helyreállítási alap végrehajtásának állását is.

Az Európai Tanács napirendjén szerepel a migráció kérdése, a tagállami vezetők ezzel összefüggésben a hátárvédelem helyzetét és annak lehetőségét vitatják meg, hogy az EU miként tudja támogatni azokat az országokat, melyek gazdasági helyzete lakosságuk elvándorlásához vezethet.

