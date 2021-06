Már látszik a németek Karácsony-botrányának hatása

Megosztás Tweet



A németországi zöld párt kancellárjelöltje, Annalena Baerbock valótlanságokat állított önéletrajzában. Akárcsak Karácsony Gergely esetében, a német baloldali politikus jelöltségét is botrányok sora kíséri, amióta bejelentette indulását az ország vezetéséért.

A német Zöldek pártjának vezetője, Annalena Baerbock már pártja hivatalos kancellárjelöltje a szeptemberi német választásokra. Legújabb botrányának oka az, hogy valótlanságokat állított hivatalos önéletrajzában, több olyan szakmai szervezetet is feltüntetett benne, aminek valójában nem is a tagja. Az eset kísértetiesen emlékeztet Karácsony Gergely nyelvvizsgával kapcsolatos botrányára. Bár a baloldali politikus egyik napról a másikra kijavította az önéletrajzát, miután egy újságíró megírta a hazugságokat, ez nem győzte meg a németeket.

Még a Zöldekkel hagyományosan jó kapcsolatot ápoló baloldali SPD főtitkára is elítélte az önéletrajzzal kapcsolatos botrányt. Lars Klingbeil egy interjúban azt mondta, hogy annak, aki kancellár szeretne lenni, képesnek kell lennie arra, hogy az önéletrajzát őszintén írja meg.

Ráadásul a baloldali politikus szerint se kezelték a Zöldek megfelelően, és a kancellári tisztséghez méltóan a problémákat.

Hasonlóan Karácsony Gergely sorozatához, Annalena Baerbocknak sem ez volt az első botránya, amióta bejelentette, hogy indul a kancellári székért. A múlt hónapban elismerte, hogy nem jelentette be azt a több ezer eurós extra fizetést, amit a pártjától kapott, pedig erre a német szabályok kötelezték volna.

A tanulmányaival is problémák merültek fel: 2005-ben nemzetközi jogból szerzett képesítést a London School of Economics intézményben, azonban kritikusai szerint nem is teljesítette a belépéshez elvárt követelményeket.

Ezeknek a botrányoknak a sorába illeszkedik a mostani az önéletrajzi csúsztatásaival. Természetesen az események hatottak a politikusnő és pártja megítélésére is.

Bár korábban a Zöldek megelőzték a CDU-t, most ez a folyamat megfordult. A baloldali politikusnő és pártja népszerűsége is bezuhant a botrányok hatására.

A Zöldek egy hónap alatt a támogatóik több mint 20 százalékát elvesztették. Annalena Baerbock népszerűsége pedig még ennél is nagyobbat zuhant, 28 százalékról 16 százalékra csökkent azok aránya, akik támogatják kancellári jelöltségét.

Címlapfotó: Annalena Baerbock június 10-én Berlinben (EPA/Christian Marquardt/POOL)