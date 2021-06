Kettős mérce alkalmazásával vádolja a szerb elnök az ENSZ Biztonsági Tanácsát

Megosztás Tweet



Aleksandar Vucic szerb elnök szerint kettős mércét alkalmaz az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Biztonsági Tanácsa (BT), amikor azért bírálja Szerbiát, mert nem tartotta be az ENSZ BT egyik határozatát, miközben a legtöbb tagország semmibe vette a testület egy másik határozatát.

A szerb elnök a Biztonsági Tanács kedd késő esti online ülésén szólalt fel azt követően, hogy az ENSZ hágai nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT) kedden elvetette a népirtás, valamint háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt 2017-ben elítélt Ratko Mladic fellebbezését, és megerősítette a Balkán mészárosának is nevezett volt boszniai szerb hadseregparancsnok életfogytig tartó szabadságvesztését elrendelő ítéletet. Mint mondta: számos ország azzal vádolja Szerbiát, hogy nem tartja be az ENSZ BT 1966-as határozatát, amely a hágai nemzetközi törvényszékkel való együttműködésre vonatkozik, miközben ugyanezek az országok brutálisan megszegték az ENSZ BT 1244-es határozatát – amely Jugoszlávia területi integritására vonatkozik –, amikor elismerték Koszovó függetlenségét.

Hozzátette, Szerbia komolyan veszi ENSZ hágai nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT) iránti kötelezettségeit. A szerb elnök ezzel arra reagált, hogy Carmel Agius, az MICT elnöke a Biztonsági Tanács ülésének a kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy Szerbia nem teljesítette Petar Jojic és Vjerica Radeta letartóztatásának és átadásának a kötelezettségeit.

A szerb elnök szerint viszont Belgrád letartóztatta és átadta mindazokat, akiket a nemzetközi törvényszék mindeddig háborús bűnökkel gyanúsított, a két említett személy ügyében pedig a belgrádi illetékes bíróság döntött úgy, hogy nincs alapja a kiadásuknak.

Aleksandar Vucic arra is kitért, hogy a törvényszék igazságtétele szelektív, az ítélethirdetésekből úgy tűnik, hogy a szerb nép terhére elkövetett bűntettekért senki sem felelős. A szerb elkövetőket összesen 1138 évre ítélték el, míg a horvát, a bosnyák és az albán elkövetőkkel szemben sokkal elnézőbbek voltak a bíróságok, és ha első fokon el is ítélték őket, később felmentést kaptak. A hágai törvényszék szelektív igazságtétele ellenére Szerbia a jövő felé tekint, nem pedig a múltba – fogalmazott a szerb köztársasági elnök. Hozzáfűzte: Szerbia továbbra is együttműködő lesz, ugyanakkor arra kérte az ENSZ BT tagjait, hogy ne Szerbia megalázására, hanem partneri viszony elérésére törekedjenek.

Aleksandar Vucic arra is kitért, hogy Szerbiát és a szerb népet semmiért nem ítélték el, ezért mindenki emelt fővel járhat.

A szerb elnök azt is nyomatékosította, hogy

Szerbia elítélte a térségben történt összes bűncselekményt, azt a szörnyű bűntettet is, ami Srebrenicában történt, a saját népe bűneit is elismerte, míg a térség többi népe ezt nem tette meg.

A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszék (NT) első fokon 2017 novemberében hirdetett ítéletet Ratko Mladic ellen a délszláv háború idején a bosnyákok terhére elkövetett etnikai tisztogatás ügyében. Mladic vezetésével a boszniai szerb hadsereg 1995 júliusában előre kitervelten és módszeresen mészárolt le mintegy 8700 bosnyákot, főleg férfiakat és fiúkat Srebrenicában. A cél a muszlim közösség kiirtása volt. A délszláv háborús bűnöket kivizsgáló törvényszék több ítéletében népirtásnak minősítette a boszniai szerb erők gyilkosságsorozatát. A történteket a második világháború óta Európában elkövetett legszörnyűbb mészárlásnak tartják.

Az 1992-1995-ös délszláv háborúban mintegy 100 ezren vesztették életüket, és több mint egymillió embernek kellett elhagynia otthonát.

Az ügyet korábban tárgyaló hágai Nemzetközi Törvényszék (NT) az egykori Jugoszlávia területén 1991 óta elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekményekért felelős személyek ügyének tárgyalására jött létre. A törvényszék megbízatásának 2017. december 21-i lejárta után a fennmaradó ügyeket az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusa vette át.

A címlapfotó illusztráció.