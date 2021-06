Úzvölgyi katonatemető: megszületett az elsőfokú ítélet

Megosztás Tweet



Ítéletet hozott a Bákó Megyei Törvényszék a Csíkszentmárton község és a Bákó megyei prefektus által indított összevont perben. Csíkszentmártonban minden bizonnyal a település tulajdonában maradhat az úzvölgyi katonatemető, azonban Dormánfalvának még van 15 napja fellebbezni.



Úgy tűnik nem lehet Dormánfalva (Darmanesti) városé az úzvölgyi katonatemető, ugyanis az illetékes törvényszék szerdai ítéletében hatályon kívül helyezte a városi tanácsnak a katonatemető közvagyonná nyilvánító 2019. márciusi határozatát. Az elsőfokú ítélet nem jogerős, a hivatalos közlés utáni 15 napban fellebbezést lehet benyújtani ellene – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.

A per több éve folyik. Már a Ceaușescu-rerzsim idején is volt kísérlet arra, hogy a románok kisajátítsák a magyar – és részben osztrák–magyar – katonai temetőt, amely azonban akkor sem sikerült.

Az elnéptelenedett úzvölgyi terület rendben tartását – amelybe beletartozott a temető gondozása is – Csíkszentmárton vette át, és a temetőrendezés kapcsán a Honvédelmi Minisztérium is segítette a munkálatokat.

„2018-ban Dormánfalva település lerohanta a temetőt. Betonkereszteket és egy ortodox keresztet helyeztek el, nagy valószínűséggel magyar honvédek sírjait is meggyalázva ezzel” – mondta Pászkán Zsolt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa.

Ez csúcsosodott ki 2019. június 6-án, amikor a románok feldúlták a temetőt.

Állításuk szerint ott 149 román is nyugszik, azonban ezt több román forrás is megcáfolta. Feltárandó kérdés azonban, hogy pusztán területi kérdés (erdők, területek) miatt dúlták fel a helyet, vagy pedig a magyar jellegét akarták megsemmisíteni, ezzel kihangsúlyozva a román identitást. A főügyészség most kezdi a vizsgalatot a június 6-i atrocitások miatt, de a bákói ügyészség annak idején elutasította a magyar kereseteket.

Csendőrökkel dulakodnak román résztvevők, akik erőszakkal benyomultak az úzvölgyi katonatemetőbe, majd ortodox szertartás keretében felszentelték a törvénysértően létesített román emlékművet és parcellát 2019. június 6-án (Fotó: MTI/Veres Nándor)

Dormánfalvának 15 napja van fellebbezni

„A kereszteket az önkormányzat közpénzből helyezte el. Ha egy jogsértő cselekményre fordította a pénzt, akkor az ügyészségnek lenne dolga itt. Felmerülne továbbá az idegengyűlölet, illetve a gyűlöletbeszéd és a magyarokkal szembeni gyűlöletkeltés”

– tájékoztatott a szakértő, majd hozzátette, nem szabad még örülni, ugyanis volt már példa arra, hogy fordítottak meg ítéleteket, ha a magyarokról volt szó.

A törvényszék a Csíkszentmárton község és a Bákó megyei prefektus által indított összevont perben ítélkezett. Elfogadta Hargita megye és a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat belépését a perbe, elutasította viszont Dormánfalva perbe lépési kérelmét.

Korábban Dormánfalva önkormányzata pert indított Csíkszentmárton ellen annak az önkormányzati határozatnak az érvénytelenítését kérve, amelyben a székelyföldi község nyilvánította közvagyonává a katonatemetőt. Ezt a pert tavaly októberben a moldvai önkormányzat jogerősen elveszítette.

Dormánfalva önkormányzata 2019 márciusában saját közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt, és áprilisban önkényesen román parcellát alakított ki a Hargita és Bákó megye határán fekvő elnéptelenedett település sírkertjében. Korábban a temetőt a székelyföldi Csíkszentmárton község gondozta, és a magyar közösség magyar katonatemetőként tartotta számon.