Uniós viszonylatban is szigorú szankciók születtek Fehéroroszország ellen

Újabb szankciókat vezet be Fehéroroszország ellen az Európai Unió. A tagállamok vezetői felszólították az európai légitársaságokat, hogy járataik kerüljék el az ország légterét, az európai repterek pedig ne fogadjanak fehérorosz gépeket.

A döntés előzménye, hogy a belarusz hatóságok vasárnap leszállásra kényszerítettek egy Ryanair gépet és őrizetbe vettek egy, a fedélzeten tartózkodó ellenzéki újságírót. Minszk szerint ugyanakkor a gépet terrorveszély miatt szólították fel leszállásra.

– mondta Baraczka Eszter az M1 tudósítója.

BREAKING! The regime landed @Ryanair plane, which was flying from Athens to Vilnius,in order to arrest the famous Belarusian journalist Roman Protasevich. In Belarus, he faces the death penalty. Belarus has seized a plane,put passengers in danger, in order to repress an opponent pic.twitter.com/TEv22to5XM

