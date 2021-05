Erősödik az elégedetlenség – 35 ezren tüntettek a migránsokkal szembeni szigorúbb fellépésért

Megosztás Tweet



Több ezer francia rendőr tartott szerdán tiltakozó megmozdulást a nemzetgyűlés épülete előtt a közelmúltban őket ért támadások miatt. A megmozdulás fő kiváltó oka az volt, hogy a kormány nem vette figyelembe a rendőrségi szakszervezeteknek azt a követelését, hogy a rendőrökre támadók számára legyen kötelező minimumbüntetés. A tüntetők szigorúbb fellépést követelnek többek között a terroristákkal szemben.

A gyenge igazságszolgáltatás miatt 35 ezer rendőr vonult az utcára Párizsban. A tüntetők szerint a kormány kudarcot vallott a rendőri erők megvédésében. A közelmúltban több rendőrgyilkosság is történt Franciaországban, de a hatóság fellépése már nem csak kifejezetten az iszlám terrorizmusról szól.

Georg Spöttle, biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma reggel című műsorában elmondta: a közbiztonság kérdése a regionális választások egyik legfőbb kampánytémája.

Egyre több francia település válik veszélyessé a migránsok támadásai miatt, a no–go zónákba sok rendőr már be sem mer menni. Az iszlamista bevándorlók gyújtogatnak, betörnek és a hatóságokra is rátámadnak, ha kell. Sokak szerint egy polgárháború is bármikor bekövetkezhet.

„A legnagyobb problémát a kormány hozzáállása jelenti. Ha például fiatal migránsokról van szó, a törvény sokkal engedékenyebb velük szemben. Nem történik semmilyen komolyabb büntetés, amely esetleg elriasztaná őket a további jogsértésektől. A balliberális média pedig beáll a bűnelkövetők mellé.” – fejti ki a Nézőpont Intézet munkatársa.

Spöttle szerint ha nem történik változás, valószínűsíthető egy erős szakadás a törvényhozó- és a végrehajtó szerv között, amely a bűncselekmények még nagyobb elszaporodásával járhat, ez pedig az emberek objektív biztonságérzete is negatív hatással lehet.