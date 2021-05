Az Európa Tanács elnöksége globális politikai színpadra helyezi föl a magyar politikát

Megosztás Tweet



Május 21-től fél éven át Magyarország tölti be az Európa Tanács elnöki tisztségét. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott elmondta, hogy a magyar elnökség középpontjában a nemzeti kisebbségek kérdésköre szerepel, amire nem kizárólagos magyar, hanem európai kérdésként tekintenek, hangsúlyt kap emellett a családvédelem, valamint a mesterséges intelligencia és a környezetvédelem okozta kihívások is.

Az Európa Tanács nem uniós intézmény, és ilyen értelemben az európai politikai térben csak közvetett hatással lehet arra, hogy az európai uniós intézmények jogalkotását, döntéshozatalát hogyan befolyásolja – fogalmazott Kovács Attila, az Alapjogokért Központ projektvezetője az M1 Ma reggel című műsorában.

Ezt a szerepet azonban ne becsüljük alá, már csak azért sem, mert amikor bekerül az európai közbeszédbe egy-egy ügy, egy-egy téma, akkor arra az európai uniós döntéshozóknak előbb-utóbb reagálniuk kell, ilyen a nemzeti kisebbségek, nemzeti közösségek kérdésre, amely eddig az Európai Bizottság vagy az európai intézmények figyelmét nem nagyon keltette fel – tette hozzá.

A szexuális kisebbségek, tehát a genderkérdéshez tartozó kisebbségekkel viszont annál többet foglalkoznak az európai uniós intézmények.

A magyar elnökség – ami november közepéig tart majd az Európa Tanácsban – arra jó lesz, hogy az európai politikai színpadon markánsan megjelenítse ezt a kérdést, és nyomást gyakoroljon az európai uniós intézményekre.

Személyi átfedések vannak a két intézmény között, tehát az Európa Tanács miniszteri bizottságában olyan miniszterek ülnek, akik az Európai Tanács különböző miniszteri formációiban is megjelennek, tehát van egy személyes kapcsolat a két intézmény között, de jogilag két különálló intézményről beszélünk.

Magyar elnökség ideje egybeesik az Európa jövője konferenciával, ami egy európai uniós kezdeményezés

Átfedés a kettő közt lehet olyan értelemben, hogy az egyik fórumon kifejtett vélemény az könnyen becsatornázható vagy célszerű becsatornázni az Európa jövőjéről folytatott vitájába is, mert az Európa jövőjéről folytatott konferenciasorozat – ami jövő tavasszal ér véget – arról szól, hogy mik legyenek azok a fő témák amelyekkel az európai intézmények foglalkozzanak, és amikor nemzeti kisebbségekről beszélünk, amikor kisebbségi nyelvhasználatról beszélünk, akkor ezeket az ügyeket lehet csatornázni az európai uniós intézmények döntéshozatalának irányába – mondta az Alapjogokért Központ projektvezetője.

A mostani magyar elnökség ideje november közepéig tart majd, ami egy féléves ciklust jelent, ilyen értelemben a ciklus hossza hasonlít az európai elnökséghez.

A két intézmény között személyi, politikai átjárás van, más hasonlóság nincsen –tette hozzá.

Magyarországot, a magyar diplomáciát, a magyar politikát nemcsak európai uniós, hanem globális politikai színpadra is fölhelyezi az elnökség.

Idén szeptemberben az eucharisztikus világtalálkozó Ferenc pápa látogatásával szintén Magyarország felé és Magyarország politikai súlyára helyezi a hangsúlyt. Ezenfelül 2022 első fél évében Magyarország tölti be a visegrádi országok elnöki pozícióját – ott is rotációs elnöki rendszer van, ami szintén fél évig tart –, és 2024-ben ismét Magyarország tölti be – 2011 után – az Európai Tanács soros elnökségét.

A szakértő úgy látja hogy

az Európa Tanács ma kezdődő elnöki pozíciója az egyfajta ívnek a kezdete, amely Magyarországnak az Európa és a globális színtéren betöltött szerepét megerősíti.

Deklaráltan az Európa Tanács célja a demokráciával, jogállamisággal és az ember jogokkal való kérdésekkel, illetve az ezekkel való foglalkozás.

Az Európa Tanács és más uniós intézmények politikája, ahol kapcsolódott egymáshoz a jogállamiság kérdése és a ma induló magyar elnökség az Európa Tanácsban az egy jó lehetőség arra, hogy mindenki számára az európai politikai térben világossá tegye Magyarország, hogy a jogállamiságnak egységes összeurópai – legyen ha az 27 vagy 47 tagállamra vonatkoztatható – definíciója nincs.

A hagyományokat a nemzeti, kulturális sajátosságokat tiszteletben kell tartani, és nem lehet Brüsszelből vagy Strasbourgból egy egységes megoldást a tagállamokra kényszeríteni.

Hivatalosan is átvette Magyarország a tisztséget

Magyarország átvette az Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottságának elnöki tisztségét Németországtól a nemzetközi szervezet döntéshozó testületének pénteken Hamburgban tartott miniszteri találkozóján.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ülés utáni tájékoztatón a november 17-ig tartó magyar elnökség programjáról elmondta, hogy három súlyponti témára összpontosítanak, a nemzeti kisebbségek, a vallási közösségek, valamint a gyermekek és családok jogainak védelmére.

Heiko Maas német külügyminiszter országa támogatásáról biztosította a magyar elnökséget, amelynek munkáját szavai szerint a közös értékeknek kell vezérelniük.

Marija Pejčinović Burić, az ET főtitkára kiemelte, hogy a távozó német elnökség magasra tette a lécet. Hozzátette, hogy az emberi jogok, a demokrácia és a jogállam védelmét szolgáló multilaterális együttműködés talán minden eddiginél fontosabb.



