A CIA-t is lepipálja a Pentagon hatvanezer fős titkos hadserege

Az Independent adatai szerint a haderő körülbelül tízszer akkora, mint a CIA titkos egysége, tagjai pedig katonák, civilek és vállalkozók is lehetnek, akik titokban végzik a dolgukat, közülük többen a világ vezető vállalataiba is beszivárognak.

Egy meg nem nevezett hírszerzési tiszt elmondása alapján a titkos személyek a Pentagon által az elmúlt 10 évben kifejlesztett "aláíráscsökkentés" fedőnévre keresztelt program ügynökei, akik fizikai és online térben is egyaránt tevékenykednek, hamis személyazonossággal. A titkos csapat a kongresszus tudta nélkül látja el feladatait.

Azt nem tudni, valójában hány ország jelent potenciális veszélyt az Egyesült Államokra, ezek között viszont biztosan ott van Észak-Korea, Oroszország és Irán is. A rejtett program költségvetése állítólag 900 millió dollár.

The Pentagon has created a secret army of more than 60,000 people who carry out assignments across the globe under false identities in person and online, according to a report.

The report further claims that the secret force has a $900m annual budget. Jodie Cohen has the story pic.twitter.com/cBWEuLIQAR

