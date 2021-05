A teljesen beoltott ausztrálok sem utazhatnak még külföldre

Megosztás Tweet



Még mindig nem engedhető meg – a koronavírus ellen teljesen beoltott embereknek sem –, hogy Ausztráliából külföldre utazzanak, annak ellenére, hogy a járványtól sújtott idegenforgalmi iparág már nagyon szeretné a nemzetközi határok megnyitását – jelentette ki Scott Morrison ausztrál miniszterelnök kedden a sajtónak nyilatkozva.

„Értem, hogy mindenki szeretné vissza a járvány előtti időket, de az a helyzet, hogy az idei járvány még súlyosabb, mint a tavalyi. Csak akkor lehet majd lazítani a határzáron – még a beoltottak számára is –, ha ez biztonságos lesz” – szögezte le.

Ausztrália e pillanatban úgy tervezi, hogy határait a külföldiek előtt csak 2022 közepén nyitja meg, pedig a szövetségi költségvetés helyzete a múlt héten felcsillantotta azt a reményt, hogy az ország mind a 26 millió lakosát már az idei év végéig be lehet oltani. A légitársaságok, az idegenforgalmi irodák és a külföldi diákokat is fogadó egyetemek - amelyek szenvednek az utazási tilalom miatt –, emiatt is sürgetik a kormányt, hogy gyorsítsa fel a nemzetközi nyitást.

„Képtelenség mindörökre távol tartani az országtól a koronavírust, szükségszerűen megbetegszünk tőle, de nem kell kórházba kerülnünk miatta. Lehet, hogy néhány ember belehal, de sokkal kevesebben, mint az influenzába”

– jelentette ki Jayne Hrdlicka, a Virgin Australia légitársaság vezetője, akit a helyi média idézett kedden. Morrison érzéketlennek nevezte a nyilatkozatát.

Az ausztrál orvosszövetség (AMA) szerint csak óvatosan szabad megnyitni a határokat, és az országban sokszorosára kell növelni a szállodai karantén lehetőségét, sőt, külön karanténszállásokat kell kialakítani, ahol a nagy fertőzöttségi rátájú országokból érkezőket elhelyezhetik. „Az egészségügyi ellátórendszer, különösen a közkórházak, túlterheltek, és nem eléggé felszereltek ahhoz, hogy kibírják, ha hirtelen súlyosbodna a járvány” – jelentette ki Omar Khorshid, az AMA elnöke.

Canberra tavaly március 20-án lezárta a határait még az Ausztráliában állandó lakhatási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok előtt is, hogy drasztikusan megfékezze a járvány terjedését, amely soha nem volt súlyos sok más országhoz képest. Eddig valamivel kevesebb mint harmincezer fertőzéses eset történt, és 910-en haltak bele a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe. Eddig 3,1 millió vakcinaadagot adtak be Ausztráliában.

A címlapfotó illusztráció.