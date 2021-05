Vera Jourova nem léphet Oroszország területére

A régóta feszült viszonyban az oroszok szerint ez válaszlépés volt arra, hogy az elmúlt hónapban az Európai Tanács újabb szankciókat vezetett be négy orosz tisztségviselővel szemben a Kreml kritikusa, Alekszej Navalnij bebörtönzése, és a támogatására szervezett tüntetésekkel szembeni erőszakos rendőri fellépés miatt – írja az Euractiv.

Az orosz külügyminisztérium illegitimnek nevezte az EU lépéseit, és azzal vádolta a szervezetet, hogy valójában csak Oroszország fejlődését akarják visszafogni.

Természetesen az Unió is reagált a nyolc vezető kitiltására, az EU vezetői közös nyilatkozatban ítélték el az orosz lépést.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének, David Sassoli az Európai Parlament elnökének és Charles Michel, az Európai Tanács elnökének közös nyilatkozata:

Jointly with @EP_President Sassoli and @eucopresident Michel,

I condemn in the strongest possible terms Russia’s unacceptable decision to ban eight 🇪🇺 nationals from entering its territory, including @EP_President & @VeraJourova https://t.co/jcOL3t7Hpd pic.twitter.com/tIu6J0mSTR

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 30, 2021