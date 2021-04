Ezzel a módszerrel megállítható a migráció

A műsorban arról beszéltek, hogy köszönetét fejezte ki Orbán Viktor kormányfőnek és a magyar népnek Szíriából Jean Abdo Arbach homszi érsek azért a támogatásért, amelynek nyomán 200 menekült szír család térhetett vissza otthonába.

Azbej Tristan erre reagálva elmondta, a Hungary Helps Program egy sikeres választ jelenthet a migrációs válság enyhítésére még egy olyan súlyos humanitárius válsághelyzetben is, mint ami Szíriában van.

"Members of the Hungary Helps Program, are in a sense ambassadors of hope," said Ádám Wappler ✝️🕊️🇭🇺#religion #christianity ... - https://t.co/br49jssBVj

— Daily News Hungary (@DNewsHungary) April 12, 2021