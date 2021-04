Tíz aggasztó konfliktus 2021-ben

Megosztás Tweet



Ismét megjelent az ACLED (The Armed Conflict Location & Event Data) éves előrejelzése, amely a 2021-es év 10 legaggasztóbb konfliktusát mutatja be. A készítők a koronavírus-világjárvány árnyékában értékelték az aktuális konfliktusok intenzitását, várható következményeit, valamint azt, hogy mi várható ezekkel összefüggésben 2021-ben, így azonosítva a legaggasztóbbak válságzónákat – olvasható a Századvég Gazdaságkutató Zrt. szemléjében.

Az ACLED évről évre megjelenő Ten Conflicts to Worry About sorozata rendre ugyanazt a logikát követi: a forrópontok mellett olyan mintázatokat és trendeket is megpróbál feltárni, melyek a vizsgált konfliktusok intenzitásának növekedését, illetve elmélyülését eredményezhetik.

Az idei év kiemelt konfliktusos régiói között találjuk: Etiópiát, Indiát és Pakisztánt, Mianmart, Haitit, Fehéroroszországot, Kolumbiát, Örményországot és Azerbajdzsánt, Jement, Mozambikot, illetve a Száhelt. A felsoroltak közül három már korábban is szerepelt a listán (Etiópia, Jemen és a Száhel).

A tárgyalt konfliktusok nem magyarázhatók kizárólag a törékeny államiság, az elhibázott politika, a csoportsérelmek vagy az erőforrásokért folytatott küzdelem narratíváival. Sokkal inkább komplex tényezők bonyolult hálójának következményei, amelyek erősítik az említett területek sebezhetőségét és instabilitását.

A bemutatott konfliktusgócok többsége alkalmas lehet arra, hogy migrációs és menekülthullámok robbanjanak ki az érintett térségekben, tovább rontva azok és a szomszédos régiók helyzetét.

A Migrációs Szemle itt tölthető le.

A címlapfotó illusztráció.