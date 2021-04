Varga Judit: Jourová ugyanazokat a rosszindulatú és felesleges köröket futja

Vera Jourová uniós biztossal az élen bizonyos uniós politikusok úgy viselkednek, „mint a rossz gyerekek, akik nem bírják elviselni, hogy tiszta versenyben alul maradtak”, ezért újabb és újabb játékszabályokat alkotnak, hogy végre nyerhessenek – írta az igazságügyi miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Varga Judit azt írta: Vera Jourová, az Európai Bizottság átláthatóságért és értékekért felelős tagja „húsvétkor is kedvenc hobbijának hódolt, egy német lapnak adott interjúban rágalmazta a magyar demokráciát”. Így volt ez a hetes cikkely szerinti eljárás kapcsán és így van ez most a jogállamisági mechanizmussal is – jegyezte meg.

Az igazságügyi miniszter úgy fogalmazott: „a magyar demokrácia köszöni szépen, jól van, viszont már nagyon elegünk van a brüsszeli buborék folyamatos rágalmazásaiból. Abból pedig még inkább, hogy Jourová asszony folyamatosan ugyanazokat a rosszindulatú és felesleges köröket futja”.

„De mondják: addig jár a korsó a kútra...” – zárta bejegyzését Varga Judit.

A címlapfotó illusztráció.