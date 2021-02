Európa „második legerősebb embere” is megtiszteli a jubileumi V4-es csúcsot

Jubileumi V4-csúcsot tartanak ma Krakkóban. A Visegrádi országok szövetsége idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország együttműködése több területen is példaértékű az Európai Unióban. A V4-ek múltja és jövője is terítékre kerül a csúcstalálkozón, amelyen az Európai Tanács elnöke is részt vesz – hangzott el az M1-en.