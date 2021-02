Bidenék a magyar választásokba is beleavatkozhatnak

Megosztás Tweet



A Biden-adminisztrációtól a lehető legrosszabbra kell számítani.

Számítsanak a legrosszabbra a Biden-adminisztrációtól, olyasmire, mintha Obamáék lennének meghatványozva. Valószínűleg be akarnak avatkozni a magyarországi választásokba is, pénzt adnak a Fidesszel szemben álló civil szervezeteknek, és összedolgoznak a magyarországi ellenzékkel – mondta a Magyar Nemzetnek telefonon Washingtonból John Fonte. A Hudson Intézet konzervatív agytröszt programigazgatója szerint a következő budapesti amerikai nagykövet várhatóan valamely liberális internacionalista lesz, aki jól megtalálja a hangot az Orbán-ellenes civil szervezetekkel.

John Fonte a Hudson Intézet főmunkatársa és programigazgatója, illetve az American Enterprise Institute – egy másik washingtoni konzervatív agytröszt – vendégkutatója a Magyar Nemzetnek elmondta: Az amerikai konzervativizmus, az amerikai jobboldal már nem lesz olyan, mint amilyen Trump előtt volt.

Igaz ez olyan területekre, mint a kemény bevándorláspolitika, a kereskedelem- vagy családpolitika, a szuverenitással és a hazafiassággal összefüggő kérdések – mégpedig éles szembenállásban a politikai korrektséggel és a genderideológiával.

Azelőtt nem létezett az ezekkel való szembeszegülés. Trump most elment ugyan, de átadta másoknak a zászlót. Naponta kapok e-mail-üzeneteket olyanoktól, akik valamikor majd amerikai elnökök akarnak lenni: szenátoroktól és kormányzóktól. Úgy beszélnek már, mint Trump. Élnek még a szabadpiacról vagy a korlátozott kormányzásról szóló szokványos republikánus beszédpanelekkel, de új elemként hangsúlyozzák a politikai korrektséggel szembeni harcot is. Trump távozása kétségkívül visszalépést jelent, de a Republikánus Párt időközben megváltozott. Most kell egy pár hónap, hogy lecsengjen az impeachment eljárás, megmutatkozzon Joe Biden politikája, de a 2022-es félidős kongresszusi választások jegyében a trumpizmus visszatérésre készül – Trumppal vagy nélküle.

Fonte kifejtette: A magyar politika jól illeszkedik az amerikai konzervativizmushoz az olyan kérdésekben, mint a nemzeti szuverenitás, a migráció, a családpolitika, a genderideológiával való szembenállás vagy az üldözött keresztények védelme.

Fonte szerint hazánk Bidentől arra számíthat, amit az Obama-adminisztrációtól is kapott: a folyamatos nyomásgyakorlásra. Biden októberben Belarusszal említette egy lapon Magyarországot és Lengyelországot.

Valószínűleg be akarnak avatkozni a magyarországi választásokba is, pénzt adnak a Fidesszel szemben álló civil szervezeteknek, és összedolgoznak a magyarországi ellenzékkel.

Visszatér a washingtoni külügyminiszté­riumba – mégpedig a harmadik legfontosabb posztra, politikai államtitkárként – Victoria Nuland, de hozzá hasonlóan a CIA, a Központi Hírszerző Ügynökség új igazgatója, William Burns is tett Orbán-ellenes kijelentéseket. Az egész társaság liberális internacionalistákból, nemzetek feletti progresszívekből áll.

Ők nem a nemzeti szuverenitásban, hanem a globális kormányzásban hisznek. Elvennék a hatalmat a demokratikus nemzetállamoktól. Szóval számítsanak a legrosszabbra a Biden-adminisztrációtól – olyasmire, mintha Obamáék lennének meghatványozva. Megpróbálják aláásni Orbánt olyan érvekkel, hogy totalitárius, tekintélyelvű.