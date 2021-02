Koszovóban reformokra van szükség

Az uniós bizottság két tagja közös nyilatkozatban kijelentette: az európai integráció érdekében Koszovónak elő kell mozdítania a szükséges reformokat a stabilizációs és társulási megállapodásban rögzítettek, valamint az európai reformmenetrend szerint, illetve előremutató lépéseket kell tennie a regionális együttműködés irányába.

Kiemelték, hogy

Kosovo elections: We look fwd to formation of new Assembly&government + election of a new President. #EU will continue to support #Kosovo in achieving tangible progress on its European path. This will require Kosovo to advance on reforms, regional cooperation&dialogue w #Serbia.

