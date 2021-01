Tovább pofozzák Matteo Salvinit

Giancarlo Serafini milánói ügyész jelentette be, hogy vádat emelt Matteo Salvini ellen. Hangoztatta, hogy mivel legfeljebb négy év szabadságvesztéssel büntethető bűncselekményről van szó, nincsen szükség előzetes bírósági meghallgatásra.

A Sea Watch 3 holland felségjelzésű hajó kapitányaként Carola Rackete 2019. június 14-én érkezett olasz vizekre több mint ötven illegális bevándorlóval a jármű fedélzetén. A hajó nem kapott kikötési engedélyt, de tíz ember, köztük gyerekek, betegek, várandós nők partra szállhattak. A tiltás ellenére Rackete június 29-én a hajót Lampedusára irányította. A sziget kikötőjébe érkezve nekihajtott az olasz pénzügyőrség hajójának, amelyet a móló falához szorított. Carola Racketét őrizetbe vették illegális bevándorlás pártolása és olasz hadihajó elleni támadás miatt, de az illetékes szicíliai bíróság elvetette a vele szembeni vádakat. Rackete és a Sea Watch 2019 szeptemberében tett feljelentést, rágalmazással és „gyűlölethadjárattal” vádolva a történtek idején belügyminiszter Salvinit.

Matteo Salvini akkori és későbbi kijelentéseiben Carola Racketét törvényszegőnek, bűnözőnek, elkényeztetett gazdag kislánynak, az emberkereskedők cinkosának nevezte, aki olasz katonák életére tört.

– hangoztatta Salvini 2019 szeptemberében.

