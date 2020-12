Újfajta hidegháború fenyeget Putyin évértékelője alapján

Biztonságos az orosz vakcina – ezt mondta évértékelő tájékoztatóján Vlagyimir Putyin, majd hozzátette, hogy ő is beoltatja magát. Az orosz elnök beszédében kitért a járvány gazdasági hatásaira is, valamint arról is szólt, hogy miként készül Oroszország a jövő évi választásokra – hangzott el a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában.