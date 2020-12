Varga Judit: A józan ész győzelme az EU-s megállapodás

A tárcavezető sikerként értékelte, hogy Európa ideológiai viták helyett végre a világjárványra és annak negatív gazdasági hatásaira fókuszál.

– hangsúlyozta Varga Judit.

Victory! We succeeded in separating ideological expectations from financial aid during a pandemic&prevented political blackmail.The deal respects the #EU Treaties&our national identity. Yet another triumph for the HU-PL friendship! We will never give up&will always fight for #HU!

— Judit Varga (@JuditVarga_EU) December 9, 2020