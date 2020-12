Gyurcsányék ártani akartak Magyarországnak

A Fidesz értékelése szerint a csütörtöki EU-csúcson született megállapodással Magyarország és a magyar emberek győztek, a magyar baloldal ugyanakkor megint csak ártani akart saját hazájának. Hollik István, a párt kommunikációs igazgatója szerint a Magyarország elleni hadjáratban „vastagon benne volt” az egész magyar baloldal is. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár úgy fogalmazott: Soros György, aki szerint azok az országok, amelyek nem fogadnak be bevándorlókat, ne kapjanak pénzt, most „csalódott”.