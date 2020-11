Ijesztő párhuzam a bécsi és a nizzai támadások között: katolikus templomot vettek célba az iszlamisták

Egy bécsi katolikus templomba is be akartak törni a radikális iszlamisták, hogy az utcai vérengzés után a nizzaihoz hasonló vérfürdőt rendezzenek a hívők között – derítette ki az osztrák rendőrség. A november 2-i bécsi terrortámadás ügyében indult nyomozás eddigi eredményeiről Karl Nehammer osztrák belügyminiszter sajtótájékoztatón számolt be csütörtökön.