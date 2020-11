Elismerte az EU, hogy képtelenek beilleszkedni a muszlim migránsok

A migránsok beilleszkedési hajlandóságának hiányából fakad a szélsőséges erőszak fokozódása Európában – állapították meg az uniós belügyminiszterek pénteki közös nyilatkozatukban. A dokumentumot az öt évvel ezelőtti párizsi merényletsorozat évfordulója alkalmából fogadták el.

Horst Seehofer német belügyminiszter „a szolidaritás komoly jeleként” értékelte a belügyminiszterek nyilatkozatát, amelynek elfogadását elsősorban Franciaország, Ausztria és Németország szorgalmazta. A német kereszténydemokrata politikus korábban kijelentette: „Hazánkban a legnagyobb veszélyt a szélsőjobboldal jelenti. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy az iszlamista terror is korunk kihívásai közé tartozik. ”

Interior Minister #Seehofer on today’s #JHA videoconference: „When #Europe works together to fight terrorism and extremism, then Europe is a superpower. All 🇪🇺member states have adopted the declaration on the latest terrorist attacks. This sends a strong signal of #solidarity.“ pic.twitter.com/nP1b9vnsGB

— Sebastian Fischer (@SFischer_EU) November 13, 2020