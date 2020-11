Kihunynak az Eiffel-torony fényei a dzsihadista támadások áldozatainak emlékére

Az összehangolt támadássorozatot radikális iszlamisták három csoportja hajtotta végre, akik az Iszlám Állam (ISIS) terrorszervezet tagjai voltak. A párizsi lövöldözések és robbantásos merényletek során mintegy 350-en megsebesültek, és 130-an meghaltak.

A támadások a Stade de France stadionban, a Franciaország–Németország válogatott futballmérkőzésen kezdődtek, ahol november 13-án este 21:20-kor három dzsihadista működésbe hozta a derekára erősített robbanó övet. Az öngyilkos merénylők mellett egy portugál teherautósofőr életét vesztette, a meccs nézőit pedig még órákig nem engedték ki a stadionból a rendőrök.

Never forget the faces of the victims of the attacks of november 13th in Paris. Never let your guard down against terrorism and Islamism. Yesterday like today, we are under attack because we are a democracy, a secular republic, a tolerant culture, a civilization. #Bataclan pic.twitter.com/r7GztoF8OD

— Manuel Valls (@manuelvalls) November 13, 2020