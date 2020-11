Bedeszkázták a kirakatokat New Yorkban, de a balhé eddig elmaradt

Chicagóban egy férfi feljelentést tett a rendőrségen, mert fiatalok baseballütővel támadták meg az autóját az egyik szavazóhelyiség közelében – írta a New York Times.

#WATCH | United States: High-end stores boarded up in New York as voting for #USPresidentialElections2020 is underway. pic.twitter.com/Taffl0kWtC

— ANI (@ANI) November 3, 2020