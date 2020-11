25 éves konzervatív politikus lesz a Kongresszus legifjabb tagja

A 25 éves képviselő először azzal keltett feltűnést, amikor legyőzte Donald Trump jelöltjét egy olyan körzetben, amelyet korábban a Fehér Ház kabinetfőnöke, Mark Meadows képviselt. Beszámolók szerint gyakran egyeztetett Donald Trumppal és az elnök belső körének tagjaival, köztük Rudy Giuliani volt New York-i polgármesterrel és Meadowsszal.

Fiatal kora és politikai tapasztalatlansága miatt korábban párttársai tartottak Cawthorn jelölésétől. Ő azonban rácáfolt a kétkedőkre, miután legyőzte a demokrata Moe Davist, egy 62 éves nyugalmazott ezredest Észak-Karolinában.

A simp is slang for someone who lets a person order them around. Moe Davis is the biggest simp in politics.

He doesn’t just do what Nancy Pelosi asks, he grovels at her feet. It’s time to elect a true patriot who will stand up to the mob.

Let's win this

— Madison Cawthorn (@CawthornforNC) October 30, 2020