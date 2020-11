Januárban választják meg Merkel pártjának új vezetőjét

A megállapodást a három elnökjelölt között közvetítő főtitkár, Paul Ziemiak jelentette be egy Twitter-bejegyzésben, amelyben kiemelte, hogy a járvány miatt „nehéz időkben Németországnak különösen fontos a CDU egysége”.

Gerade in so schwierigen Zeiten ist Einigkeit in der @CDU besonders wichtig für Deutschland. @ArminLaschet @_FriedrichMerz @n_roettgen haben sich nach intensiver Beratung verständigt, den Bundesvorstand der #cdu zu bitten, Mitte Januar 2021 einen #Parteitag durchzuführen.

