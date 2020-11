Igor Matovic: Bajban ismerszik meg a jó barát

Megosztás Tweet



Igor Matovic szlovák kormányfő Roman Mikulec belügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján Rév-Komáromban, a Komáromi Kajak-Kenu Klubban kialakított mintavételi pont előtt köszönte meg a magyarországi egészségügyi dolgozók munkáját és Magyarország segítségét.

Igor Matovic kormányfő kijelentette, ezúttal is bebizonyosodott, hogy bajban ismerhetjük meg a barátot.

Roman Mikulec belügyminiszter ugyanis magyar kollégáját hívta fel, a kormányfő pedig Orbán Viktort, hogy a tesztelés lebonyolításához segítséget kérjen, s a segítség meg is érkezett – írja a felvidek.ma.

Szintén a belügyminisztert idézi a korkep.sk: „Nagyon jó látni ezt a mintavételi helyet, hiszen nemcsak a helyi emberek improvizációját tükrözi vissza, de ez az egyik hely, ahol a magyarországi egészségügyisek is segítenek nekünk. Magyarország 197 egészségügyi dolgozót küldött Szlovákiába. Nagyon ügyesek, a segítségüket pedig rendkívül nagyra értékeljük, hiszen szombaton több mint 600 személyt teszteltek le. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Magyarországnak azért, hogy ilyen gyorsan reagáltak a kérésünkre” – így köszönte meg a magyar segítséget Roman Mikulec.

Elmondta, mindezért nagyon hálás Magyarországnak és Orbán Viktornak is. Kijelentette, ez annak jele, hogy nemcsak szomszédos, hanem baráti országok is vagyunk. Végül Magyarország mellett Ausztriának is köszönetet mondott, ahonnan katonaorvosok érkeztek.

A címlapfotó illusztráció.