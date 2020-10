Macron megkettőzi a terrorellenes erőket a lefejezős merénylet után

A köztársasági elnök a francia nemzetgyűlés ülését megszakítva utazott Nizzába, hogy személyesen tájékozódjon az ott kialakult helyzetről. Macron csütörtök délutáni beszédében „az egész francia nemzet együttérzését és támogatását” tolmácsolta a katolikusoknak, a három ember halálát okozó mészárlást pedig „iszlamista terrortámadásnak” nevezte.

Közben az elektronikus hírközlésért felelős francia államtitkár, Cédric O arra kérte a Twitter vezetését, hogy függessze fel Mahathir Mohamad volt malajziai miniszterelnök Twitter-fiókját.

Muslims Have A Right To Be Angry And Kill Millions Of French People, Says Ex-Malaysian PM Mahathir Mohamadhttps://t.co/uqH4piXmlg

— Swarajya (@SwarajyaMag) October 29, 2020