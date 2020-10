„A muszlimoknak joguk van franciák millióit megölni a múlt mészárlásai miatt”

Mohamad azt állította, hogy a franciák történelmük során több millió embert öltek meg, akik közül sok muzulmán volt.

A Nizzában történt csütörtöki terrortámadás után közzétett bejegyzéssorozatban – amelyet a Twitter azóta az etikai irányelvek megsértésére hivatkozva törölt – Mohamad kifejtette:

Breaking: Twitter says former Malaysian PM's Mahathir Mohamad's tweet violates twitter rules about glorifying violence https://t.co/HOpTatOQOx pic.twitter.com/zE2DTtedPV

— Sidhant Sibal (@sidhant) October 29, 2020