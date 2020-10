Nevetőgörcs és nyelvbotlás: fáradnak a demokrata jelöltek

A kampányhajrá egyre jobban megviseli Joe Bident, a demokraták 77 éves jelöltjét, aki egyre gyakrabban hibázik élő, egyenes adásban. Az utolsó elnökjelölti vitán a teljes olajipart zárta volna be, amit aztán helyesbítenie is kellett, de legutóbb épp alelnökjelöltjét, az első afroamerikai nőként induló Kamala Harris férjét, Douglas Emhoffot nevezte egyszerűen „Kamala feleségének”.

Egy múlt heti videóüzenetében a választások tisztasága kapcsán beszélt Biden, ám vélhetően ismét megbotlott a nyelve, amikor azt mondta: Obama elnökkel hozták létre „a leginkább kiterjedt és mindent magába foglaló választási csalással foglalkozó szervezetet” Amerika történetében.

Joe Biden brags about having “the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics”https://t.co/wjRKvYi4l2 pic.twitter.com/hC8j4Ijpr7

— RNC Research (@RNCResearch) October 24, 2020