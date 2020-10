Ismételten Trumpot ostorozta Biden a szerinte téves járványkezeléséért

Megosztás Tweet



Donald Trump amerikai elnök a koronavírus-járvány válságát tragédiává változtatta – jelentette ki Joe Biden, demokrata párti elnökjelölt Georgiában kampányolva kedden délután.

A déli Georgia állam hagyományosan republikánusokra szokott szavazni, elemzők szerint azonban a demokraták arra számítanak, hogy a járvány miatti elégedetlenség okán a korábbinál több szavazatot nyerhetnek.

Biden elsősorban a koronavírus-járványnak szentelte a kampánygyűlést Warm Springsben.

Ismételten ostorozta Donald Trumpot a szerinte téves járványkezeléséért. De kifejtette, hogy

elnökké választása esetén nemcsak a járványkezelési stratégián változtatna, hanem a gazdaságot is rendbe tenné.

Az Obama-kormányzat volt alelnöke szinte szó szerint megismételte korábban már kifejtett véleményét, miszerint a Trump-kormányzat „fehér zászlóval adta meg magát a vírusnak”.

Úgy vélte, hogy a jelenlegi kormányzat „soha nem próbált meg igazán” megküzdeni a járvánnyal.

Sokkoló igazságnak minősítette az általa vélelmezett helyzetet.

Biden azt ígérte: elnöksége első napján lépéseket tesz, hogy „ellenőrzés alá vonja a Covidot”, azt a betegséget, amelyet az új típusú koronavírus okozhat.

A demokrata párti politikus kijelentette: olyan gazdasági tervvel fog előállni, amely végre jutalmazza a munkát. Új egészségbiztosítási és klímaváltozás elleni tervet is kilátásba helyezett, valamint megismételte, hogy tenni fog a szerinte az Egyesült Államokat jellemző rendszerszerű fajgyűlölet ellen. Konkrétumokat és részleteket azonban nem árult el egyik tervéről sem.

„Meggyógyítjuk majd a nemzetünket” – hangoztatta.

Bidennel szinte egy időben kampányolt Barack Obama volt elnök is a demokraták és elnökjelöltjük mellett a floridai Orlandóban. Ő is Donald Trumpot tette felelőssé a járvány terjedéséért, külön kiemelve, hogy szerinte az elnök felelőssége az is, hogy a Fehér Ház munkatársai közt is sokan fertőződtek meg.

Obama szintén a már korábban elmondott kampánybeszédéből idézett szinte szó szerint, amikor úgy fogalmazott: Donald Trumpot egyáltalán nem érdekli a munka, nem segít másnak, csak magának és a barátainak és az elnökséget is csupán valóságshownak tartja.

Donald Trump – aki három tagállamot érintő kampánykörúton volt kedden – a Twitteren reagált Obama beszédére.

„Nincs tömeg, hamis beszéd Bidenért, egy olyan emberért, akit csak nehezen biztosított a támogatásáról, mert nem hitte, hogy győzhet”

– írta a mikroblogban az elnök. Ezzel egyidejűleg közzétett egy másik bejegyzést is, Michiganben készült videóval. Ezen az látható, hogy hosszas sorokban várakoznak az ő kampányrendezvényére összegyűltek.

