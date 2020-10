50 Cent nem akar „20 Cent” lenni Biden magas adókulcsa miatt

A közösségi médiában fakadt ki Joe Biden demokrata párti elnökjelölt adóemelésre vonatkozó tervei ellen az ismert amerikai rapzenész, 50 Cent.

– írta a New York Queens negyedében nevelkedett rapper a Twitteren.

👀Yeah, i don’t want to be 20cent. 62% is a very, very, bad idea. 😟i don’t like it ! #abcforlife nov 18 #starzgettheapp pic.twitter.com/y9TsSs0o6Q

A polgári nevén Curtis James Jacksonként (nem) ismert zenész a Fox News egyik műsorába is bekerült, amikor a házigazda, Katrina Pierson idézte a magas adókulcs miatt névváltoztatástól tartó rapper bejegyzését.

50 Cent egy másik posztban arra buzdította követőit, hogy szavazzanak Donald Trumpra. A gengszerrap műfajban alkotó sztár ezzel

Biden támogatja az évi 400 ezer dollárnál nagyobb bevételt elérő vállalatok és magánszemélyek adókulcsának emelését. Ezzel a demokrata elnökjelölt semmissé tenné a Trump által 2017-ben bevezetett adótörvénynek azt a passzusát, amely 39,6 százalékról 37 százalékra csökkentette a legmagasabb adókulcsot.

A rapper közzétett egy képet a CNBC hírtelevízió adásából is, amely szerint a New York-i lakosok esetében a szövetségi és az állami adók együttes mértéke elérheti a 62 százalékot.

👀WHAT THE F*CK! (VOTE ForTRUMP) IM OUT, 🏃‍♂️💨F*CK NEW YORK The KNICKS never win anyway. 🤷🏽‍♂️I don’t care Trump doesn’t like black people 62% are you out of ya fucking mind. 😤 pic.twitter.com/uZu02k2Dlz

— 50cent (@50cent) October 19, 2020