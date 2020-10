Felrúgták a megállapodást az elnökjelölti vita szervezői

Hagyományosan külpolitikai témákat szoktak az utolsó elnökjelölti vitákon érinteni, az eredeti terv szerint most is így lett volna, ám a szervezők más tartalmú témalistával rukkoltak elő. Ezt az eljárást erőteljesen kifogásolja a Trump-kampánystáb, és akár a vita elmaradását is eredményezheti, ha a szervezőbizottság nem tud konszenzust teremteni. A szervezők közben arról is döntöttek, hogy csak annak a jelöltnek lesz bekapcsolva a mikrofonja, aki éppen soron van. Így akarják megakadályozni az egy hónappal ezelőtti, ohiói vitában tapasztalt káoszt.