Két héten belül szavazhat a szenátus Trump főbírójelöltjéről

Csütörtökön szakmai és karaktertanúk kikérdezésével zárult a legfelsőbb bíróság megüresedett helyére jelölt Amy Coney Barrett négynapos meghallgatása. A bizottság ülésén a főbírójelölt a szabályok szerint nem vehetett részt. Az igazságügyi bizottság elnöke, Lindsey Graham azonban már a tanúk meghallgatása előtt megszavaztatta a bizottsággal, hogy jövő hét csütörtökön kerüljön sor a főbírójelölt bizottsági elfogadására.

A demokrata szenátorok nehezményezték az eljárást: Richard Blumenthal, Connecticut szenátora indítványozta a meghallgatás elhalasztását, mivel állítása szerint nem volt elegendő idő arra, hogy megfelelően vizsgálják a jelölt felkészültségét. Blumenthal hivatkozott többek között a CNN szerda esti riportjára, amely szerint Amy Coney Barrett több, a Notre Dame Egyetemen megrendezett eseményt sem jelentett le előzetesen az igazságügyi bizottságnak, így a bizottság tagjainak nem volt lehetőségük megvizsgálni, milyen kijelentéseket tett azokon a jelölt.

Az indítvány nyomán csaknem kétórás vita következett, amelyben a demokraták ismét illegitimnek, példátlannak és antidemokratikusnak nevezték a főbírójelölt elfogadtatásának eljárását. Utóbbit elsősorban arra utalva állították, hogy a választások (így a szenátusi választások) is megkezdődtek a levélszavazások miatt. A bizottság elnöke szerint azonban a jelölt meghallgatására elegendő idő állt rendelkezésre, a szenátorok mandátuma, így a bizottságban meglévő republikánus többségé is érvényes még, ezért nincs ok arra, hogy halasszanak.

A vitát követően az amerikai ügyvédi kamara képviselői, akárcsak minden bírójelölt esetében, bemutatták részletesen elemzésüket Barrett szakmai múltjáról, ítéleteiről, megjelent tanulmányainak tartalmáról, és rendkívül pozitív véleményt megfogalmazva ajánlották a jelöltet a bizottságnak elfogadásra. A főbírójelölt felkészültsége mellett tanúskodott több egykori tanára és kollégája is.

Tanúként hallgatták meg Laura Wolkot, az első vak nőt, aki a legfelsőbb bíróság hivatalnokaként szolgálhatott. Wolk vallomásában arról beszélt, milyen megkülönböztetett figyelemmel mentorálta őt Amy Coney Barrett a Notre Dame Egyetemen.

