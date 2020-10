Állja a sarat Trump főbírójelöltje a szenátus előtt

Szerdán folytatódott az Egyesült Államok szenátusának igazságügyi bizottságában Amy Coney Barrett főbírójelölt meghallgatása. A bizottsági tagok egyenként húszperces időtartamban kérdezhették a Trump elnök által jelölt Barrettet.

A meghallgatás menetét ezúttal is a kétarcúság jellemezte: miközben a demokraták politikai kérdésekkel, így például a kampány egyik forró témájával, a szegényebbek számára egészségbiztosítást adó Obamacare esetleges megváltoztatásáról, vagy éppen az abortuszról kérdezték Barrettet, addig a republikánusok a jelölt szakmai tapasztalatával és a demokraták politikai támadásaira való válaszolással voltak elfoglalva.

Nem csoda, hogy a szigorúan vett politikai kérdésektől nem tudnak elszakadni a szenátorok: nemcsak elnökválasztásra kerül sor novemberben, hanem harmincöt szenátusi helyről is dönthetnek a választók.

Amy Coney Barrett a legtöbb kérdésre válaszolva ezúttal is, akárcsak az előző nap, világossá tette a következőket: bírói minőségben hipotetikus kérdésekre nem válaszolhat, nem alkothat politikai véleményt egy törvényhozói kérdésben sem, és bíróként eljárva mindig egyedi eseteket és körülményeket vizsgálva dönt, és főbíróként is ez a terve, vagyis előre nem borítékolható semelyik döntése sem.

Lindsey Graham, az igazságügyi bizottság elnöke a meghallgatás harmadik napjának elején elmondta:

Lindsey Graham az előző napra reflektálva megjegyezte: „ez a meghallgatás sokkal inkább szól az Obamacare-ről, mint önről.” Később hozzátette: az Obamacare-re is szavaznak november 3-án.

Az Obamacare-rel kapcsolatos, előző nap már ismertetett demokrata állításokon túl a legfelsőbb bíróság megüresedett helyének rohamléptekben való betöltése volt a másik visszatérő téma. A demokrata kisebbségi vezető, Dick Durbin szerint „narancs felhő árnyékolja be” Barrett meghallgatását, Richard Blumenthal, Connecticut demokrata szenátora szerint pedig még sosem volt arra példa, hogy a választás évében, júliust követően hallgatnak meg egy főbírójelöltet.

Patrick Leahy, Vermont demokrata szenátora azt kérdezte a főbírójelölttől, hogy egyetért-e azzal, hogy senki sem áll a jog felett. Ezzel az alapállítással Barrett egyetértett, de Leahy következő kérdése már összetettebb volt: vajon az elnök részesítheti-e elnöki kegyelemben saját magát. Ezzel a szenátor Trump elnök egy 2018-as tweetjére utalt, amelyben az elnök azt írta, számos jogtudóssal konzultált, és szerintük akár saját magának is megkegyelmezhet az elnöki kegyelem intézménye révén, „de miért is tenne ilyet, amikor nem csinált semmit sem rosszul”.

Barrett a kérdésre úgy felelt, ilyesmire még nem volt precedens, ezért az egy nyitott kérdés egyelőre, hogy van-e erre egyáltalán lehetőség. Leahy szerint ez a válasz nem összeegyeztethető Barrett korábbi válaszával, miszerint senki sem áll a jog felett.

.@SenatorLeahy: "Would you agree, first, that nobody is above the law? Not the president. Not you. Not me. Is that correct?"

Judge Amy Coney Barrett: "I agree no one is above the law."

Full video here: https://t.co/yepzqHphYJ #SCOTUS #SCOTUShearing pic.twitter.com/nUEhBSDdIq

— CSPAN (@cspan) October 14, 2020