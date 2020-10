A Twitter sem tudta megmenteni Bident a lebukástól

Megosztás Tweet



A New York Post szerdán nyilvánosságra hozta Joe Biden fiának, Hunter Bidennek egyes leveleit az ukrajnai Burisma-kapcsolatokról. Joe Biden kampánya tiltakozott és visszautasította, hogy a demokraták elnökjelöltjének közvetlen kapcsolatai lettek volna az energetikai céggel, a Twitter pedig betiltotta a levelek közlését.

A New York Post által közölt e-mailekből az tűnik ki, hogy Hunter Biden már egy évvel korábban bemutatta apját – aki akkor Barack Obama kormányzatának alelnöke volt – a Burisma ukrán energetikai cég legfőbb vezetőinek, hogy Joe Biden alelnökként nyomást gyakorolt az ukrán kormányzati tisztségviselőkre annak érdekében, hogy rúgják ki a Burisma esetleges korrupciós ügyeit vizsgáló főügyészt.

Hunter Biden 2014-től a Burisma igazgatótanácsának tagja volt, busás – havi 50 ezer dolláros – javadalmazásért. Kapcsolata a Burismával – és más, jövedelmező kínai és oroszországi üzletei – már korábban ismertek voltak, az azonban nem, hogy az apját ő hozta össze az ukrán energetikai vállalat vezetőivel. Egy 2015 májusában keltezett elektronikus levélből kiderült, hogy Vadim Pozsarszkij, a Burisma igazgatótanácsnak egyik tanácsadója megköszönte Hunter Bidennek, hogy bemutatta őt az apjának.

Egy esztendővel korábban ugyanez az ukrán szakember levélben felvetette Hunter Bidennek, hogy miként tudná latba vetni a befolyását az ukrán vállalat érdekében.

A nyilvánosságra került levelezés kapcsán a The Wall Street Journal a szerda esti internetes kiadásában rámutatott: nem igazak Joe Biden korábbi állításai, miszerint soha nem beszélt a fiával annak üzleti ügyeiről.

„Nem is kérdéses, hogy szaftos ügy ez, és a New York Post, valamint Trump ügyvédje, Rudy Giuliani szerint még szaftosabb lesz” – írta a The Wall Street Journal, idézve Giuliani szerdai Twitter-bejegyzését is.

Joe Biden kampánya visszautasította, hogy a demokraták elnökjelöltjének közvetlen kapcsolatai lettek volna a Burismával.

„Átnéztük Joe Biden akkori hivatalos találkozóinak napirendjét, és soha nem került sor arra a találkozóra, amelyről a New York Post írt”

– jelentette ki szerdán este Andrew Bates, a Biden-kampány szóvivője. Hozzátette: azért nem kívánnak reagálni a levelekben foglalt tartalomra, mert a New York Post nem kérdezte meg a kampánytörzs véleményét.

A Twitter elutasította a levelezés részleteinek közlését, de szerda este Jack Dorsey, a Twitter elnök-vezérigazgatója közleményt adott ki, amelyben elhibázott döntésnek minősítette saját cége lépését.

Az Iowában kampányoló Donald Trump amerikai elnök a nagygyűlésen reagált a nyilvánosságra került újabb információkra. „Egyértelműen láthatjuk, hogy (Joe) Biden korrupt politikus, akinek nem is lenne szabad megengedni, hogy induljon (az elnökválasztáson)” – hangsúlyozta az amerikai elnök.

A címlapfotó illusztráció.