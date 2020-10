Maratoni kampányeseménnyé vált az amerikai főbírójelölt meghallgatása

A meghallgatáson a szenátus igazságügyi bizottságának huszonkét tagja egyenként fél-fél órás blokkokban kérdezhette Donald Trump jelöltjét a bírói hitvallásától kezdve eddigi ítélkezési gyakorlatán át egészen a magánéletéig. Utóbbi témakörbe nemcsak az fért bele, hogy szabadidejében zongorázik és a francianyelv-tudása megkopott a gimnázium óta, hanem az is, hogy mi motiválta őt és férjét, hogy öt gyermek mellé még örökbe fogadjon két másikat.

A szenátorok hozzáállását a legfelsőbb bíróság megüresedett helyére jelölt Amy Coney Barretthez elsősorban az határozta meg, melyik párt színeiben ülnek a bizottságban. Amíg a tizenkét fős republikánus küldöttség elsősorban a jelölt képességeit méltatta és az eddig a sajtóban és különböző nyilatkozatokban megjelent vádak kapcsán kérte ki jellemzően a véleményét, addig a demokraták az elnökjelölti vitában is hallhatott vezérfonal mentén, elsősorban politikai állásfoglalást próbáltak Barrettből kicsikarni. A főbírójelölt mindannyiszor elzárkózott attól, hogy akár az Obamacare, akár a választások tisztasága, akár az abortusz kérdésében politikai véleményt fogalmazzon meg.

Már a meghallgatás elején a bizottság republikánus elnökének megalapozó kérdésére, amely szerint igaz-e, hogy kinevezése esetén „ő egy női Scalia lesz” (utalva ezzel a főbírójelölt konzervatív mentorára, a legfelsőbb bíróság 2016-ban elhunyt korábbi tagjára, Antonin Scaliára) Barrett világossá tette: bár ő maga is az alkotmány írott szövegének elsődlegességében hisz, de ha megerősítik kinevezését, „nem egy Scalia bírót, hanem egy Barrett bírót kapnak”. Ugyancsak a bizottsági elnök, Lindsay Graham kérdésére mondta el: a bírák nem tehetik meg azt, hogy

Ez a megközelítés végig jellemezte a főbírójelöltet, így egyik bizottsági tag sem tudott belőle kihúzni sem az abortusz, sem a fegyverviselés, sem a választások tisztasága kapcsán olyan állítást, amely egyértelműen előre vetítené, hogyan fog majd Barrett dönteni konkrét esetekben.

Patrick Leahy vermonti demokrata szenátor azt kérdezte Barrett-től, hogy abban az esetben, ha a legfelsőbb bíróság elé kerül az elnökválasztás eredményének ügye, visszalép-e az ítélkezéstől érintettség okán (hiszen a szenátor szerint Trump elnök azért igyekszik gyorsan feltölteni a testületet, hogy biztosítsa a számára kedvező kimenetelű döntést), Barrett ismét világosan elmondta: sem az elnökkel, sem a Fehér Ház stábjából senkivel sem beszélt arról, hogy ebben vagy bármely más ügyben milyen döntést kellene meghoznia a jövőben.

A főbírójelölt hozzátette: ha így tett volna, akkor durván megsértette volna az igazságszolgáltatás függetlenségét.

A demokrata kisebbség tagjai az Obamacare és az LMBTQ-jogokhoz kapcsolódó kérdéseikhez, akárcsak a meghallgatás első napján, úgy ezúttal is egy-egy választójuk kinagyított családi fotóját használták illusztrációként. Láthatóan nem másként, mint élőben közvetített kampányeseményként fogták fel a demokrata szenátorok a főbírójelölt meghallgatását. Erre utal az is, hogy a bizottság tagja, a demokrata alelnökjelölt Kamala Harris kaliforniai szenátor szinte csak és kizárólag az Obamacare-ről és az abortuszról beszélt.

De a republikánus texasi szenátor, Ted Cruz és Utah szenátora, Mike Lee is inkább a demokraták ostorozására és az Amy Coney Barrettet (többek között katolikus hite miatt) ért sajtótámadások elítélésére használta a kérdezésre rendelkezésükre bocsátott időt.

Illinois demokrata szenátora, Dick Durbin a Black Lives Matter-ügyek kapcsán is faggatta Barrettet. Arra a kérdésre, hogy mit érzett, amikor meglátta a George Floyd halálát okozó rendőri intézkedésről készült felvételt, Barrett úgy válaszolt: két színes bőrű gyermeke is van, ezért a családját nagyon személyesen érintette az ügy. A gyermekei eddig élvezhették annak minden előnyét, hogy egy burokban nőttek fel, és nem kellett megtapasztalniuk a gyűlöletet és az erőszakot. „Nehéz ez nekünk, akárcsak minden más amerikainak szerte az országban.”

.@SenatorDurbin: "Have you seen the George Floyd video? What impact did it have on you?"

Judge Amy Coney Barrett: "As you might imagine, given that I have two Black children, that was very very personal for my family...we wept together."#SCOTUS #SCOTUShearings pic.twitter.com/vzdHERoi89

— CSPAN (@cspan) October 13, 2020