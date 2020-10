Késő bánat: Rutte lezáratja fél Hollandiát

Részleges kijárási tilalmat vezetnek be mától Amszterdamban és Rotterdamban is a koronavírus-fertőzések számának megugrása miatt, jelentette be Mark Rutte holland miniszterelnök. Bezárnak az éttermek és a bárok, este nyolc után alkoholt sem árulni, sem fogyasztani nem lehet. A holland ellenzék szerint Rutte kivérezteti a lakosságot és a vendéglátósokat.