Biden elfelejtette, milyen pozícióért indult

Továbbra is inkább Donald Trump felé hajló csatatér-államban, Ohióban kampányol Joe Biden: Toledoban, egy parkolóban tartott autós kampánygyűlést. A szervezők a koronavírus-járvány ellen védekezve csak néhány autóipari dolgozót engedtek részt venni az eseményen, ők is a saját autójukból hallgathatták meg a demokrata elnökjelölt kampánybeszédét.

Joe Biden huszonöt perces beszédében tévedésből azt mondta:

A 77 éves demokrata elnökjelölt harminchat évig volt Delaware állam szenátora, ezért már számos kampányban el kellett mondania ezt a mondatot. Az elnökjelölt nyilvános szereplései során hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb tévedéseket, nyelvbotlásokat produkál, de olykor még az emberi érintkezés alapvető szabályait is áthágja.

Joe Biden's rally today in the UAW parking lot in Toledo is a drive in pic.twitter.com/IlpJz54A25

— Darrel Rowland (@darreldrowland) October 12, 2020