Kurz erősödött, Strache gyengült Bécsben

A Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárt erősödését hozta a vasárnap tartott bécsi helyhatósági választás.

A választást a Bécs városát az elmúlt négy évben irányító Szociáldemokrata Párt (SPÖ) jelöltje, Michael Ludwig nyerte. A második legtöbb szavazatot azonban meglepetésre az Osztrák Néppárt (ÖVP) jelöltje kapta.

A koronavírus-járvány miatt védőmaszkot viselő Michael Ludwig, Bécs polgármestere és a balközép szociáldemokraták vezetője (Fotó: MTI/AP/Ronald Zak)

Máris elkezdődtek a találgatások, hogy milyen koalíciós felállásban folytatódhat az osztrák főváros vezetése.

A Zöldek célja bent maradni a városvezetésben, ez valószínűleg sikerülhet is, hiszen a harmadik helyen végzett a párt. A Zöldek (Neos) is jól szerepeltek, így lehetséges koalíciós partnerként is számításba jöttek.

Az Osztrák Szabadságpártnak (FPÖ) viszont totális vereséget jelentett a bécsi választás, ugyanis két számjegyű eredményt sem sikerült elérniük. Heinz-Christian Strache pártja (FPÖ), akinek az Ibiza-botránya miatt tavaly felbomlott az osztrák kormánykoalíció, nem érte el a bejutási küszöböt sem.