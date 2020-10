Andrzej Duda beiktatta az átalakított lengyel kormány új tagjait

Megosztás Tweet



Beiktatta kedden Andrzej Duda elnök az átalakított lengyel kormány új tagjait, köztük kormányfőhelyettesként Jaroslaw Kaczynskit, a kormánypárt elnökét, valamint hat minisztert.

Az ünnepségen mondott beszédében Andrzej Duda kiemelte az új kabinet szerepét a koronavírus-járványnak és gazdasági következményeinek kezelésében. Az átalakított kormányban a tárcák összevonása nyomán 20-ról 14-re csökken a minisztériumok száma.

Duda azokat is újból kinevezte, akik eddig is a kormány tagjai voltak, de hatáskörük a tárcák átcsoportosításával megváltozik. Köztük van Mateusz Morawiecki is, aki kormányfői feladatai mellett magához vonta a digitalizációs tárca irányítását.

A nemzetvédelmi, a bel- és az igazságügyi tárcát felügyelő Jaroslaw Kaczynskin és a nemzeti vagyon kezeléséért eddig is felelős Jacek Sasinon kívül a negyedik kormányfőhelyettes Jaroslaw Gowin, az egyik kisebb kormánykoalíciós párt, az Egyetértés elnöke. Ő az összevonások nyomán létrejött fejlesztési, munka- és technológiaügyi minisztérium élére áll.

A miniszterek közül átvette újbóli kinevezését például Marlena Malag, akinek hatásköréből kivonták a munkaügyet, marad szociális és családügyi miniszter. Új mezőgazdasági miniszternek Grzegorz Pudát nevezték ki.

A beiktatáson nem vett részt az összevont köz- és felsőoktatási tárcák élére álló Przemyslaw Czarnek, akinek előző nap pozitív lett a koronavírus-tesztje. Ő később tesz majd hivatali esküt.

A fertőzése miatt egy nappal elhalasztott beiktatást az egészségügyi szabályok betartásával, szabad ég alatt, a varsói államfői palota kertjében szervezték meg.

A címlapfotó illusztráció.