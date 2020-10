A billegő államokban egyelőre Biden áll jobban

Megosztás Tweet



Miközben Donald Trump elnöki kampányának mozgásterét szó szerint és képletesen is a koronavírus korlátozza, addig demokrata kihívója, Joe Biden sorra látogatja a billegő államokat.

„Az álhírekben csak álfelmérésekről számolnak be” – utalt a Twitteren a Fehér Házba való visszatérését követően Trump elnök a közvélemény-kutatók által közzétett eredményekre, amelyek szerint kevesebb, mint harminc nappal az elnökválasztás előtt masszívan, mintegy kilenc ponttal Joe Biden vezeti a versenyt. A FiveThirtyEight.com összegezte az összegyűjtött közvélemény-kutatási adatokat, s ezek szerint országos szinten jelenleg Biden vezet 51 százalékkal, míg Trump 42,7 százalékon áll.

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020



Trump tweetje mindenesetre arra utal, hogy léteznek olyan felmérések is, amelyek az elnök szemszögéből kedvezőbb képet mutatnak a választók preferenciáiról. Akárhogy is van, a választásokról várhatóan ezúttal is a billegő államok dönthetnek majd, így többek között Ohio, Florida, Észak-Karolina, Pennsylvania vagy Wisconsin.

Az újraválasztásáért induló Donald Trump amerikai elnök támogatói Joe Bidennek, a Demokrata Párt elnökjelöltjének kampányrendezvényén, Miamiban 2020. október 5-én (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera)

A múlt heti, kaotikus elnökjelölti vitának helyt adó Ohio államban még mindig inkább Trump elnöknek áll a zászló. Amíg a CBS/YouGov szeptember 30. és október 2. között végzett felmérése szerint a választók mind a republikánus, mind a demokrata jelöltre 47-47 százalékban szavaznának, addig a Trafalgar Group hasonló mintán és ugyanebben az időszakban végzett felmérése szerint Donald Trump támogatottsága 48 százalékos, míg Biden csak 44 százalékon áll (a Libertárius Párt jelöljére, Jo Jorgensenre 3% szavazna). Az államnak 18 elektora van.

A CNN beszámolója szerint Trump elnök kampánystábja 2,5 millió dolláros tv-hirdetési foglalást mondott le erre a hétre, a szintén csatatér államnak számító Iowában pedig 820 ezres nagyságrendben. Ez legalábbis azt sugallja, hogy a Trump-kampány szerint biztosabb lábakon áll az elnök támogatása ezekben az államokban, mint azt a felmérések mutatják.

Miközben az elnöknek a koronavírus-megbetegedése miatt nincs lehetősége aktívan, terepen kampányolni, Joe Biden él a lehetőséggel és sorra látogatja azokat az államokat, ahol a hajrában még van esély erősíteni a pozícióin.

A demokrata jelölt tegnap Floridában járt, és meglátogatott többek között egy haiti kulturális központot, majd az NBC szervezésében megtartott kampányműsorban ingadozónak nevezett vendégek kérdéseire válaszolt egy órán keresztül.

Joe Biden, a Demokrata Párt elnökjelöltje, volt amerikai alelnök kampányrendezvénye Miamiban 2020. október 5-én (Forrás: MTI/AP/Andrew Harnik)

A Siena College/The New York Times felmérése szerint Floridában 47 százalékkal Biden vezet, Trump 42 százalékon áll a biztos választók körében. Szeptember közepén a Washington Post-ABC News még négypontos előnyt mért Trumpnak, aki 51 százalékon állt, míg Biden támogatottsága 47 százalékos volt.

Florida 29 elektori szavazatról dönt, és a jelenlegi helyzet szerint az utolsó pillanatokig kérdéses lehet, ki tudja majd maga mellett a félsziget támogatását.

Ugyancsak billegő államnak számít Észak-Karolina, ahol a Public Policy Making legutóbbi felmérése szerint Joe Biden 50 százalékon, Trump pedig 46 százalékon áll. Szeptember eleji felmérések még fej fej melletti állást mutattak, de a 15 elektori szavazattal bíró államban, amelyben 2016-ban Trump nyert, már Biden javára kezdett el szétnyílni az olló.

Észak-Karolinában az elnökválasztás mellett szenátusi választás is lesz november 3-án, ami nagyban befolyásolhatja a republikánus szenátusi többséget. Az eddigi szenátor, Thom Tillis azzal került be a hírekbe, hogy pozitív koronavírustesztet produkált a Fehér Ház rózsakertjében megtartott főbírójelöltet bemutató rendezvényen.

Kihívója, a demokrata Cal Cunningham annak ellenére vezeti 19 ponttal a versenyt, hogy nemrégiben kínos telefonüzenetei kerültek nyilvánosságra, amelyeket a házas Cunningham váltott egy nővel, félre aligha érthető témákban. Cunningham nem tagadta az ügyet, nyilvánosan bocsánatot kért a családjától és barátaitól.

A Trumot támogató Latinas for Trump egyik aktivistája (Fotó: EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich)

Arizona is bekékülhet a Siena College/The New York Times szerint, hiszen a biztos pártválasztók 49 százaléka jelenleg Bidenre szavazna, míg csak 41 százaléka választaná Trumpot (Jorgensen 3%-ot itt is lecsípett magának).

A Mexikóval határos államot Trump elveszítheti, hiszen az elmúlt hetekben nem is került nyilvánosságra olyan felmérés, amely Trumpot hozta volna ki győztesként a 11 elektorral bíró Arizonában. A momentumot minden bizonnyal érzi Joe Biden is, hiszen a hét második felében az államba látogat kampányolni.

Szenátort is választanak Arizonában, a kutatások szerint a demokrata jelölt, az egykori űrhajós Mark Kelly 50 ponton áll a jelenlegi republikánus szenátor, a mindössze 39 ponton álló Martha McSally előtt, aki a korábbi republikánus elnökjelölt, a két éve elhunyt John McCain helyét örökölte.

Pennsylvaniában Biden öt, Wisconsinban pedig négy ponttal vezet Biden a biztos választók között az Ipsos felmérése alapján, vagyis a hibahatárokat figyelembe véve nem feltétlenül ledolgozhatatlan ezekben az államokban sem Trump hátránya.