Trump kórházba vonult, elindultak a találgatások

Kórházban ápolják Donald Trump amerikai elnököt, aki a napokban jelentette be, hogy elkapta a koronavírust. Az elnöknek egyelőre enyhe tünetei vannak, orvosai tanácsára vitték kórházba, ahol antitest-készítményt és más kísérleti gyógyszereket kap. Amerikában egy hónap múlva tartják az elnökválasztást. Egyelőre kiszámíthatatlan, milyen hatása lesz Trump betegségének a voksolásra – hangzott el az M1 Híradójában.



A Fehér Ház gyepén várta az Egyesült Államok első emberét a haditengerészet elnöki helikoptere. Donald Trump üdvözölte a pilótát, majd felszállt a gépre. Mindössze tízpercnyi utazás után érkezett meg a marylandi Bethesdába, a Walter Reed katonai kórházba. Röviddel megérkezése után, szokásához hűen Twitteren küldött üzenetet.

„Minden jól megy, azt hiszem!” – írta az elnök. Donald Trump elővigyázatosságból, orvosai tanácsára vonult kórházba, ahol a tervek szerint néhány napot tölt majd el, és onnan látja el feladatait.

Orvosa közleményt adott ki, amelyben tudatta, hogy az elnök antitest-készítményt és más kísérleti gyógyszert kap. Ez utóbbi a tesztelés utolsó fázisában van, tehát a szakértők már biztonságosnak minősítették.

Nem lehet tudni, hogy ki fertőzhette meg az elnököt

Az Egyesült Államok elnöke október 2-án közösségi oldalán jelentette be, hogy neki és a first ladynek is pozitív lett a koronavírus tesztje. Mint írta, karanténba vonulnak és együtt túljutnak rajta.

Azt pontosan nem lehet tudni, ki fertőzhette meg az amerikai elnököt. Ami biztos, Donald Trump az utóbbi időben a választási kampányrendezvények miatt a korábbiaknál is többet utazott belföldön és sokakkal találkozott a kampányeseményeken. A héten az elnök közvetlen környezetében több emberről is bebizonyosodott, hogy elkapta a vírust.

Donald Trumppal utazott az elnöki különgépen a keddi elnökjelölti vitára Clevelandbe, majd szerdán egy kampánygyűlésre Minnesotába Hope Hicks tanácsadó, az elnök egyik legközelebbi munkatársa. Neki csütörtökön lett pozitív a koronavírus tesztje.

De további munkatársakról, szenátorokról is kiderült, hogy elkapták a vírust. Többségük részt vett szeptember 26-án a Fehér Ház Rózsakertjében rendezett ünnepségen, amelyen az elnök bemutatta jelöltjét a Legfelsőbb Bíróság megüresedett posztjára.

Donald Trumpnak orvosai szerint enyhék a tünetei, és ellátja feladatait. Sokan azonban, köztük az amerikai sajtó is, már azt találgatják, mi történik, ha a helyzet mégis súlyosbodna.

Az Egyesült Államok alkotmánya szerint ebben az esetben az alelnök, Mike Pence lépne Donald Trump helyébe. Őt is folyamatosan tesztelik, és ha annyira megbetegedne, hogy nem tudná munkáját ellátni, akkor Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata elnöke látná el az elnöki feladatokat.

Kiszámíthatatlanok a következmények

Egyelőre kiszámíthatatlan, milyen befolyással lesz Donald Trump megfertőződése a novemberi elnökválasztásra. Stábja bejelentette: az elnök egyelőre felfüggeszti azokat a kampányrendezvényeket, ahol személyesen megjelent volna, és csak interneten szervezett rendezvényeken vesz részt, míg Mike Pence alelnök továbbra is személyesen kampányol.

Eközben Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje bejelentette, átmeneti időre felfüggeszti republikánus riválisáról, Donald Trumpról szóló negatív reklámokat, és gyors felépülést kívánt az elnöknek és a First Ladynek.

Óriási botrányt kavart ugyanakkor Hillary Clinton, a 2016-os demokrata elnökjelölt kampányának szóvivője. Zara Rahim azóta törölt Twitter-üzenetében azt írta: azt kívánja, hogy Donald Trump belehaljon a betegségbe.

A világ vezető politikusai, köztük az Európai Unió állam és kormányfői, az orosz és a kínai elnök is mielőbbi gyógyulást kívántak Donald Trumpnak.