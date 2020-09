Soros karmestere új tervet sző

Magyarország volt a téma az osztrák FM4 rádióadó Auf Laut (Tekerjük fel!) című műsorában, ahol Kiszelly Zoltán politológus mellett Lengyel Anna dramaturg és rendező, az SZFE egyik oktatója, Hanna, a színművészetis tüntetők egyike, valamint a Soros karmesterének is nevezett Gerald Knaus vitázott, aki a renitens államok ellen is bevethető újabb politikai fegyveréről is szót ejtett.