Varga: Európa veszélyes vizeken hajózik

Bár a béke partjairól indult útnak Európa, jelenleg veszélyes vizeken hajózik – jelentette ki az igazságügyi miniszter egy hétfői, a kontinens jövőjéről szóló webináriumon.

Varga Judit nyitotta meg az Országházban tartott, részben azonban online Dialogue on the future of Europe: How to build a more effective and genuinely strong Union? (Párbeszéd Európa jövőjéről: hogyan építsünk hatékonyabb és valóban erős uniót?) című, angol és francia nyelven meghirdetett konferenciát, amelyet az Igazságügyi Minisztérium és a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet szervezett.

A miniszter azt mondta: bár lehetett tudni, hogy jönnek majd kihívások, senki nem volt képes felmérni azoknak a nehézségeknek a nagyságát, amelyeket az utóbbi tizenöt évben tapasztalt meg a közösség.

Először a gazdasági világválság, majd a migrációs krízis és a britek kilépése okozott gondot, jelenleg pedig a koronavírus-járvánnyal kell szembenézni – sorolta a kihívásokat.