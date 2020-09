Joe Biden szerint eddig kétszázmillióan haltak meg a koronavírus miatt

Joe Biden vasárnap délután, Philadelphiában beszélt a Ruth Bader Ginsburg, legfelsőbb bíró halála miatt kialakult helyzetről, és világossá tette: nem támogatja, hogy a választás előtt új bíróról döntsön a szenátus. A beszédében szinte csak mellékesen jegyezte meg, hogy Donald Trump újraválasztása milyen csapásokat hozhat majd az Egyesült Államokra.

Joe Biden elmondta: ha továbbra is Trump marad az elnök, akkor az egészségügy rendszeréből számos amerikai kieshet, például olyan, a koronavírus szempontjából is kockázati tényezőnek számító alapbetegségekkel, mint az asztma, a cukorbetegség vagy a rák.

A delaware-i szenátor úgy fogalmazott: a koronavírus miatt

Joe Biden: “It’s estimated that 200 million people will die, probably by the time I finish this talk.”

