Újabb Biden-őrültség: Trump tehet minden amerikai koronavírusos haláláról

Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje csütörtök este szülővárosában, a pennsylvaniai Scrantonban vett részt egy választási fórum, amelyet a CNN szervezett. A fórum fő témája természetesen a koronavírus-járvány volt, amely Biden kampányának egyik legfontosabb elemévé vált.

Az elnökjelölt Trump-adminisztráció járványügyi intézkedéseit lassúnak nevezte, az elnök ellenállását a korai beavatkozással szemben pedig „bűn közelinek”. Biden elmondta: imádkozik azért, hogy mihamarabb elérhetővé váljon a vakcina, de meglátása szerint az nem lesz kész novemberre, ahogyan azt Trump ígérte.

Biden Kanadával hasonlította össze a halálozási adatokat. „Tegnap ezerkétszázan haltak meg az Egyesült Államokban, egész Kanadában nulla. Múlt pénteken ezer halálesetünk volt, egész Kanadában nulla. Ez az elnök az egészet rosszul csinálja. Alapvető változásra van szükségünk abban, ahogyan haladunk előre a járványban” – hangsúlyozta Joe Biden.

Biden claims Trump is responsible for every single person who has died from COVID-19:

"If the president had done his job, had done his job from the beginning, all the people would still be alive. All the people — I’m not making this up. Just look at the data. Look at the data." pic.twitter.com/Z6tkk9NzHi

