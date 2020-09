A Despacitóval kampányol Joe Biden

Megosztás Tweet



A demokrata jelölt mindent bevet, hogy elnyerje a latino szavazók szimpátiáját a billegő államnak számító Floridában. Beszédében alelnökjelöltje korábbi nyelvbotlását megismételve „Harris–Biden-adminisztrációként” aposztrofálta jövőbeli kormányát.

Szeptember 15-én, kedden este a floridai Kissimmee-ben, a spanyol örökség hónapjának nyitórendezvényén Joe Biden, a Demokrata Párt elnökjelöltje a színpadra lépés után a saját mobiltelefonjáról játszott be részletet a 2017-es év legnagyobb nyári slágeréből, a Despacitóból. Biden apróbb táncmozdulatokat is tett a dalra.

"Dance a little bit, Joe, come on!" 'Despacito' plays at the outset of Joe Biden's speech. pic.twitter.com/CBBrQ0mC60 — The Hill (@thehill) September 16, 2020

A hatásvadász bevezető után Biden úgy fogalmazott beszédében: „most sokkal inkább, mint bármikor máskor a latino közösség a kezében van ennek az országnak a sorsa. Ti dönthetitek el, milyen irányba tartson ez az ország.” Az elnökjelölt előtt a Despacito előadója, Luis Fonzi tartott beszédet, de felszólalt a Született feleségek című sorozatból is ismert Eva Longoria és Ricky Martin énekes is.

A demokrata elnökjelölt meglepetést okozott azzal, hogy megismételte alelnökjelöltje, Kamala Harris korábbi nyelvbotlását, és maga is „Harris–Biden-adminisztrációként” aposztrofálta jövőbeli kormányát.

.@JoeBiden: "The Harris-Biden administration is going to relaunch” a jobs program for vets pic.twitter.com/zhWlcmqNPr — Tom Elliott (@tomselliott) September 15, 2020

Joe Biden most látogatott a kampánya során először Floridába, de láthatóan igyekszik minden erőt megmozgatni az állam megnyeréséért. Múlt hét vasárnap jelentette be az elnökjelölti előválasztáson még riválisaként induló sajtómágnás, New York korábbi polgármestere, Michael Bloomberg, hogy 100 millió dollárral támogatja Biden floridai kampányát.

Florida az egyik legfontosabb billegő állam, 29 elektorral, ami az elnökséghez szükséges 270 elektori szavazat közel 11 százalékát jelenti. A legutóbbi választáson szűk többséggel Donald Trump nyerte meg az államot, de a felmérések szerint idén egyáltalán nem biztos, hogy a hivatalban lévő elnököt támogatná a szavazók többsége. A mérleg nyelvét az állam latino szavazói jelenthetik, a körükben azonban Donald Trump népszerűbb, mint Joe Biden.