Regionális választások kezdődtek Oroszországban

Három napig tartó helyhatósági választások kezdődtek meg pénteken Oroszország 41 régiójában.

A politikai erőpróba fő napja vasárnap lesz, ekkor újabb 42 régió kapcsolódik be a folyamatba a 85 közül. A választásokon több mint 9 ezer tisztségről voksolnak: 18 regionális kormányzói poszt, valamint 11 regionális parlament és 22 regionális fővárosi tanács mandátumainak sorsa dől el. Emellett négy körzetben tartanak pótválasztást a szövetségi parlament alsóházába.

A Központi Választási Bizottság szerdán közölte, hogy felkészült a voksolás lebonyolítására, és készülő provokációkra figyelmeztetett. Nagy figyelem kíséri a noviszibirszki és a tomszki városi képviselőtestület megválasztását, ahol Alekszej Navalnij ellenzéki politikus követői is rajthoz álltak.

Navalnij a velük tartott találkozók és a kormánypárti tisztségviselők korrupciósnak mondott ügyeiről szóló videók leforgatása során lett rosszul augusztus 20-án a Moszkvába tartó repülőgépen. A német hadsereg laboratóriuma arra a megállapításra jutott, hogy Novicsok osztályú idegméreggel követtek el merényletet ellene, orosz kezelőorvosai szerint viszont nem találtak mérget a szervezetében.

Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő pénteken azt mondta, a Kremlnek nincsenek aggályai amiatt, hogy „az egyelőre meghatározatlan okok miatt" kialakult Navalnij-ügy hatással lehet a választások eredményére. Megismételte, hogy Moszkva még mindig nem kapta meg Berlintől az esettel kapcsolatban kért adatokat.

Oroszországban - a járványhelyzetre hivatkozva - először az alkotmánymódosító országos szavazást húzták szét többnaposra. Az alaptörvény megváltoztatásáról - amely egyebek között „lenullázta"

Vlagyimir Putyin eddigi elnöki mandátumait, lehetővé téve számára, hogy még kétszer jelöltethesse magát - egy héten át, június 25. és július 1. között lehetett szavazni. A szavazatokat - ahogy akkor, most is - nemcsak a helyi kerületi választóhelyiségekben, de más, erre a célra kialakított és felszerelt helyeken is le lehet adni.

Ellenzéki pártok korábban aggályaiknak adtak hangot a választások elnyújtása miatt. Ez szerintük pótlólagos lehetőségeket biztosít az eredmények manipulálására, továbbá a káder- és pénzhiány miatt megnehezíti számukra a szavazás megfigyelését.