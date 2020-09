Brit napilapok terjesztését akadályozták klímatüntetők

Az Extinction Rebellion (XR) elnevezésű klímaaktivista csoport tagjai az ausztrál médiamogul, Rupert Murdoch tulajdonában lévő News Corphoz tartozó napilapok (így többek között a The Sun, a The Daily Telegraph, a The Times, a Daily Mail és ezek vasárnapi kiadásai) terjesztését igyekeztek megakadályozni szombat hajnalban. A Liverpoolhoz, Glasgowhoz és Broxbourne-höz közeli nyomdák közelében furgonokból álló, közúti blokádot alakítottak ki, hogy a kinyomtatott sajtótermékek ne juthassanak el az előfizetőkhöz és az újságosstandokra. Indoklásuk szerint ezek a konzervatív lapok „szennyezik a közbeszédet” a klímaváltozással, a migrációval és a kisebbségi csoportokkal kapcsolatos beszámolóikkal. Állításuk szerint a brit sajtót „öt csaló” (a két Barclay testvér, Rupert Murdoch, Lord Rothermere és Alexander Lebegyev) tartja a kezében.

WE WANT TO LIVE - It's all we're asking. Coverage in many of these newspapers is polluting national debate on climate change, immigration policy, the rights and treatment of minority groups, and dozens of other issues. We can't move forward till this barrier falls. #FreeTheTruth pic.twitter.com/gU0ciXeouA

Az adatok szerint mintegy másfél millió kinyomtatott lap nem jutott el az olvasókhoz. Boris Johnson brit miniszterelnök, aki korábban maga is dolgozott a The Timesnál, illetve a The Daily Telegraphnál, a történtekre reagálva elmondta:

A free press is vital in holding the government and other powerful institutions to account on issues critical for the future of our country, including the fight against climate change.

It is completely unacceptable to seek to limit the public’s access to news in this way.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 5, 2020